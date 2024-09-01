Bloomberg: Украину покинут до 400 тысяч человек из-за отключений электроэнергии

Украину из-за регулярных отключений электроэнергии покинут около 400 тысяч человек.

Украину из-за регулярных отключений электроэнергии покинут около 400 тысяч человек.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg .

"На данный момент постоянная неопределенность, вызванная российскими атаками, затрудняет для украинцев планирование на краткосрочную перспективу, не говоря уже о зиме. Украинский центральный банк прогнозирует, что в этом году страну покинут еще 400 тысяч человек из-за трудностей, таких как веерные отключения электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре", - говорится в статье.

Агентство также отмечает, что горожане из-за отключений электроэнергии переселяются в села.

Ранее сообщалось, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.