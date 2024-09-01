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Bloomberg: Украину покинут до 400 тысяч человек из-за отключений электроэнергии

Bloomberg: Украину покинут до 400 тысяч человек из-за отключений электроэнергии Украину из-за регулярных отключений электроэнергии покинут около 400 тысяч человек.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 02:39
Bloomberg: Украину покинут до 400 тысяч человек из-за отключений электроэнергии

Украину из-за регулярных отключений электроэнергии покинут около 400 тысяч человек.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

"На данный момент постоянная неопределенность, вызванная российскими атаками, затрудняет для украинцев планирование на краткосрочную перспективу, не говоря уже о зиме. Украинский центральный банк прогнозирует, что в этом году страну покинут еще 400 тысяч человек из-за трудностей, таких как веерные отключения электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре", - говорится в статье.

Агентство также отмечает, что горожане из-за отключений электроэнергии переселяются в села.

Ранее сообщалось, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: Ukraynanı 400 minə yaxın insan tərk edəcək

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