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Байден заявил о достижении участниками переговоров по Газе договоренностей

Байден заявил о достижении участниками переговоров по Газе договоренностей Участники международных переговоров по введению режима прекращения огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей по возможной сделке.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 05:06
Байден заявил о достижении участниками переговоров по Газе договоренностей

Участники международных переговоров по введению режима прекращения огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей по возможной сделке.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент США Джо Байден.

"Мы думаем, что сможем заключить сделку, стороны сказали, что согласились с принципами соглашения", - приводит пресс-служба Белого дома слова американского лидера.

Он добавил, что "по-прежнему настроен оптимистично" в то время, когда участники консультаций "продолжают проводить встречи".

"Пора положить конец этой войне. Я думаю, что мы на пороге заключения соглашения", - отметил Байден.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Qəzza ilə bağlı danışıqlarda iştirak edənlərin razılığa gəldiyini açıqlayıb

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