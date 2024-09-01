Байден заявил о достижении участниками переговоров по Газе договоренностей

Участники международных переговоров по введению режима прекращения огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей по возможной сделке.

Участники международных переговоров по введению режима прекращения огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей по возможной сделке.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам президент США Джо Байден.

"Мы думаем, что сможем заключить сделку, стороны сказали, что согласились с принципами соглашения", - приводит пресс-служба Белого дома слова американского лидера.

Он добавил, что "по-прежнему настроен оптимистично" в то время, когда участники консультаций "продолжают проводить встречи".

"Пора положить конец этой войне. Я думаю, что мы на пороге заключения соглашения", - отметил Байден.