СМИ: США не планируют крупные поставки ракет ATACMS в Украину

США больше не собираются поставлять большие партии оперативно-тактических ракет ATACMS Украине из-за их ограниченного числа на американских складах и сложности производства.

США больше не собираются поставлять большие партии оперативно-тактических ракет ATACMS Украине из-за их ограниченного числа на американских складах и сложности производства.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

"США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS из-за того, что их число на американских складах ограничено, а производство занимает много времени", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины в настоящее время применяют против российской армии ракеты ATACMS дальностью полета в 165 км, оснащенные кассетной головкой самонаведения.

Ракеты класса “земля-земля" ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км, производятся американской корпорацией Lockheed Martin.