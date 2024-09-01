По меньшей мере четверо погибли, еще 16 пострадали в ДТП с бензовозом в Танзании

Не менее четырех человек погибли, еще 16 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза в пригороде столицы Танзании Додомы.
Об этом
Согласно информации, при столкновении микроавтобуса и бензовоза в районе Чамвино погибли четыре человека, еще 16 человек получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу Ухуру, их состояние оценивается как стабильное.
По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса, который нарушил правила движения во время обгона.
Полиция расследует все обстоятельства инцидента.