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По меньшей мере четверо погибли, еще 16 пострадали в ДТП с бензовозом в Танзании

По меньшей мере четверо погибли, еще 16 пострадали в ДТП с бензовозом в Танзании Не менее четырех человек погибли, еще 16 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза в пригороде столицы Танзании Додомы.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 03:16
По меньшей мере четверо погибли, еще 16 пострадали в ДТП с бензовозом в Танзании

Не менее четырех человек погибли, еще 16 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза в пригороде столицы Танзании Додомы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Согласно информации, при столкновении микроавтобуса и бензовоза в районе Чамвино погибли четыре человека, еще 16 человек получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу Ухуру, их состояние оценивается как стабильное.

По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса, который нарушил правила движения во время обгона.

Полиция расследует все обстоятельства инцидента.

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