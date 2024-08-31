Хуситы сообщили о дате начала буксировки танкера Sounion

Буксировка поврежденного в Красном море танкера Sounion под флагом Греции ожидается в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел в правительстве, сформированном йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), Джамаль Амер.

Буксировка поврежденного в Красном море танкера Sounion под флагом Греции ожидается первого сентября.

Как передает Report , об этом сообщил в соцсети министр иностранных дел в правительстве, сформированном йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), Джамаль Амер.

"В соответствии с указанием лидера Абдель Малика аль-Хуси, ожидается, что завтра, в воскресенье, прибудут буксиры, чтобы начать транспортировку судна Sounion", - написал он.

Танкер Sounion, следовавший под флагом Греции в Красном море, подвергся нападению 21 августа в 77 морских милях к западу от города Ходейда. В результате атак на борту судна возник пожар.

Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что хуситы согласились на просьбу нескольких стран о временном прекращении огня для буксировки танкера, представляющего потенциальную экологическую угрозу. Представитель "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям подтвердил согласие хуситов на транспортировку танкера, подчеркнув, что мятежники продолжат атаковать связанные с Израилем коммерческие суда до тех пор, пока агрессия против сектора Газа не прекратится, а блокада не будет снята.