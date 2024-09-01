Двухмоторный самолет упал на жилой район в Орегоне, есть погибшие и раненые

По меньшей мере три человека погибли, еще двое получили ранения в результате падения легкого двухмоторного самолета Cessna 421C на жилой район в городке Фэрвью к востоку от Портленда, штат Орегон.

По меньшей мере три человека погибли, еще двое получили ранения в результате падения легкого двухмоторного самолета Cessna 421C на жилой район в городке Фэрвью к востоку от Портленда, штат Орегон.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Aassociated Press.

Согласно информации, инцидент произошел недалеко от аэропорта Портленд-Траутдейл. В самолете находились два человека, они погибли, еще один человек скончался на земле после падения аппарата на таунхаусы.

По данным офиса шерифа округа Малтнома, во время падения самолет задел столб и линии электропередачи, что привело к возгоранию. Огонь охватил как минимум четыре дома. На земле помощь оказана еще двум пострадавшим, о тяжести их травм информация не приводится.

Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причины крушения.