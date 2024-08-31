О нас

В ДТП с автобусом в США погибли семеро, пострадали до 40 человек

В ДТП с автобусом в США погибли семеро, пострадали до 40 человек В американском штате Миссисипи в ДТП с автобусом погибли семеро, пострадали 37 человек.
Другие страны
31 августа 2024 г. 22:12
В ДТП с автобусом в США погибли семеро, пострадали до 40 человек

В американском штате Миссисипи в ДТП с автобусом погибли семеро, пострадали 37 человек.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на дорожную полицию штата.

"Коммерческий пассажирский автобус съехал с шоссе к востоку от Виксбурга и перевернулся. Шесть человек погибли на месте, еще один - в больнице. Не менее 37 человек, которые получили ранения, были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По словам шерифа округа Уоррен Мартина Пейса, чартерный автобус перевернулся на бок, в результате чего почти 50 пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, оказались в ловушке.

Согласно информации, причина аварии выясняется.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da avtobus qəzasında 7 nəfər ölüb, 40-a yaxın insan yaralanıb

Другие новости из категории

Митингующие в Париже разорвали флаг Евросоюза
Митингующие в Париже разорвали флаг Евросоюза
31 августа 2024 г. 22:26
Армия Израиля ликвидировала командира бригады Исламского джихада в Газе
Армия Израиля ликвидировала командира бригады "Исламского джихада" в Газе
31 августа 2024 г. 21:51
Хуситы заявили об атаке на судно Groton в Аденском заливе
Хуситы заявили об атаке на судно Groton в Аденском заливе
31 августа 2024 г. 21:24
ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине
ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине
31 августа 2024 г. 20:52
В Казахстане из-за отравления в шахте погибли четыре человека
В Казахстане из-за отравления в шахте погибли четыре человека
31 августа 2024 г. 20:16
Лидер французской партии считает задержание Дурова атакой на свободу слова
Лидер французской партии считает задержание Дурова атакой на свободу слова
31 августа 2024 г. 19:49
После нападения на карнавале в Ноттинг-Хилле погибли два человека
После нападения на карнавале в Ноттинг-Хилле погибли два человека
31 августа 2024 г. 19:36
Умеров: Увольнение командующего ВВС не связано с крушением F-16
Умеров: Увольнение командующего ВВС не связано с крушением F-16
31 августа 2024 г. 19:16
Нидерланды поставили Украине 28 вездеходов Viking
Нидерланды поставили Украине 28 вездеходов Viking
31 августа 2024 г. 18:43
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
31 августа 2024 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi