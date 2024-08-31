В ДТП с автобусом в США погибли семеро, пострадали до 40 человек

В американском штате Миссисипи в ДТП с автобусом погибли семеро, пострадали 37 человек.

В американском штате Миссисипи в ДТП с автобусом погибли семеро, пострадали 37 человек.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на дорожную полицию штата.

"Коммерческий пассажирский автобус съехал с шоссе к востоку от Виксбурга и перевернулся. Шесть человек погибли на месте, еще один - в больнице. Не менее 37 человек, которые получили ранения, были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По словам шерифа округа Уоррен Мартина Пейса, чартерный автобус перевернулся на бок, в результате чего почти 50 пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, оказались в ловушке.

Согласно информации, причина аварии выясняется.