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    ​В аэропорту Оттавы полицейский был укушен мужчиной при задержании

    Укушенный офицер был доставлен в больницу для оценки полученных травм

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В аэропорту Оттавы полицейский был укушен мужчиной при задержании, сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.

    Полицейский вызвал подкрепление для того, чтобы задержать 20-летнего мужчину, который вышел "из-под контроля".

    "Полицейский был укушен при попытке ареста", — заявил представитель аэропорта.

    По данным медиков, задержанный находился в состоянии бреда. Он был задержан в соответствии с законом об охране психического здоровья и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    Укушенный офицер полиции был доставлен в больницу для оценки полученных травм.

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