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В аэропорту афганского Джелалабада приземлился первый за 20 лет гражданский самолет

В аэропорту афганского Джелалабада приземлился первый за 20 лет гражданский самолет Первый спустя 20 лет гражданский самолет совершил посадку в аэропорту города Джелалабад, административном центре восточной провинции Нангархар.
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21 ноября 2021 г. 20:07
В аэропорту афганского Джелалабада приземлился первый за 20 лет гражданский самолет

Первый спустя 20 лет гражданский самолет совершил посадку в аэропорту города Джелалабад, административном центре восточной провинции Нангархар.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Afghanistan International со ссылкой на представителей местных властей.

По его информации, воздушное судно с гуманитарным грузом прибыло из Ирана. В город, в частности, были доставлены шесть тонн риса и четыре тонны медикаментов. Это уже девятый самолет с гуманитарной помощью, направленный иранскими властями в Афганистан за последние три месяца.

В руководстве провинции уточнили, что в ближайшее время джелалабадский аэропорт полностью возобновит работу для внутренних и международных пассажирских рейсов.

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