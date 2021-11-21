В аэропорту афганского Джелалабада приземлился первый за 20 лет гражданский самолет

Первый спустя 20 лет гражданский самолет совершил посадку в аэропорту города Джелалабад, административном центре восточной провинции Нангархар.
Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал
По его информации, воздушное судно с гуманитарным грузом прибыло из Ирана. В город, в частности, были доставлены шесть тонн риса и четыре тонны медикаментов. Это уже девятый самолет с гуманитарной помощью, направленный иранскими властями в Афганистан за последние три месяца.
В руководстве провинции уточнили, что в ближайшее время джелалабадский аэропорт полностью возобновит работу для внутренних и международных пассажирских рейсов.