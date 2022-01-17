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В 2023 году компания Moderna планирует запуск вакцины против COVID-19 и гриппа

В 2023 году компания Moderna планирует запуск вакцины против COVID-19 и гриппа При наилучшем развитии событий бустерная доза вакцины компании Moderna, действующей одновременно против коронавируса и гриппа, будет готова к осени 2023 года.
Другие страны
17 января 2022 г. 19:57
В 2023 году компания Moderna планирует запуск вакцины против COVID-19 и гриппа

При наилучшем развитии событий бустерная доза вакцины компании Moderna, действующей одновременно против коронавируса и гриппа, будет готова к осени 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил глава компании Стефан Бансель в ходе виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

"При наилучшем сценарии - к осени 2023 года", - ответил глава американской компании на вопрос, когда будет готова вакцина, обеспечивающая одновременную защиту от COVID-19 и гриппа. По его оценке, она будет доступна к тому времени "хотя бы в некоторых странах".

Бансель отметил, что подобная разработка решит проблему, когда люди не хотят или не могут делать несколько прививок за один сезон.

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