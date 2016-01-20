​В 2016-2017 годах число безработных в мире составит около 200 млн. человек

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Число безработных в мире продолжит расти в 2016 и 2017 годах и превысит за это время 200 млн. человек.

Как передает Report, такой прогноз Международной организации труда (МОТ) содержится в опубликованном во вторник поздно вечером в Женеве докладе о тенденциях в сфере занятости.

В документе отмечается, что в 2015 году рост мировой экономики составил 3,1%, что на 0,5% меньше, чем прогнозировалось год назад. Такое "ослабление экономики" привело к "продолжению роста безработицы", которая достигла 197,1 млн. человек. Это почти на миллион больше, чем в 2014 году, и на 27 млн. больше докризисного 2007 года, говорится в сообщении.

"Согласно самым последним прогнозам, ожидается рост безработицы в мире примерно на 2,3 млн. человек в 2016 году и еще на 1,1 млн. в 2017", то есть до 199,4 млн. и 200,5 млн. соответственно, указали эксперты. Главными причинами этого в МОТ называют замедление темпов экономического роста в странах с развивающей экономикой, в частности, в Китае, а также снижение цен на сырье, затронувшее крупных экспортеров сырьевых товаров, таких как Россия и Бразилия.