Посольство: Узбекистан имеет условия для развития исторического, экологического, паломнического, гастрономического и других видов туризма

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы" от 16 августа 2017-го ориентировано на совершенствование этой сферы, снятие преград и создание еще больших возможностей как для отечественных предпринимателей и путешественников, так и гостей страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посольства Узбекистана в Азербайджане, посвященной туристическим возможностям страны.

"Создание туристических зон, новых гостиниц, проведение рекламных кампаний - это и многое другое находит отражение не только в нормативно-правовом документе, но и в требованиях времени. Без вложений сегодня не может быть и речи о значительном скачке вперед завтра. У Узбекистана есть все условия для развития исторического, экологического, паломнического, гастрономического и других видов туризма, совершенствования направлений.

Об упрощении визовых и регистрационных процедур речь заходила еще зимой прошлого года. Именно этой теме посвятили свои обращения жители нашей страны, которые поступали из разных уголков в Народную приемную главы государства. Логичным продолжением работы в соответствии с указом президента "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан" от 2 декабря 2016-го стал указ "О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу" от 16 августа. В соответствии с ним, стикер разрешительной записи с 1 января 2019-го оформляться не будет. На смену придет биометрический паспорт для выезда за границу. Как он будет выглядеть - станет известно после 1 декабря 2017-го. Этот срок установлен для утверж­дения госстандарта документа.

Таким образом, с одной стороны соз­даются условия для простой и доступной процедуры прохождения соотечественниками регистрационного контроля, с другой - ориентир на внутренний и внешний туризм. Гости выбирают поездку именно в нашу страну по разным причинам. Государственный комитет по развитию туризма приводит цифру посетивших Узбекистан - больше одного миллиона. Эти сведения собраны за шесть месяцев этого года. Пресс-служба ведомства приводит мнение итальянского издания ilSole24ore. Согласно ему, наша страна наряду с Китаем занимает первое место по привлекательности турпоездок из Еврозоны.

Безусловно, многих привлекают архитектурные комплексы, национальная кухня. Тем не менее, один из пунктов, на который всегда обращают внимание при выборе маршрута, это безопасность. На разных туристических сайтах, где указана информация об Узбекистане, отмечают, что здесь можно спокойно гулять как в дневное, так и вечернее время.

По итогам опубликованного недавно исследования Американского института изучения общественного мнения "Gallup", Узбекистан занял второе место на планете в рейтинге опроса по безопасности граждан за 2016 год. Результаты оценивали по 100-бальной шкале. Показатель в 97 баллов у лидера индекса закона и порядка Сингапура, 95 - у Узбекистана", - отмечается в статье.

Далее в статье отмечается о кулинарии Узбекистана, в частности о плове, внесенном в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, и который становился "героем" многих зарубежных передач: "Словом, интерес зарубежных стран к традициям и обычаям Узбекистана в последнее время значительно возрос. Хотят узнать ответ и на другой вопрос: чем увлекается современный житель? Узбекистан интересен как богатой историей, так и талантливыми современниками. Секретами своего притяжения он с легкостью поделится с теми, кто готов их узнать".