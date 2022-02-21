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Узбекистан экспортировал в Азербайджан ковров на сумму свыше 7 млн долларов

Узбекистан экспортировал в Азербайджан ковров на сумму свыше 7 млн долларов В 2021 году Узбекистан экспортировал ковров в Азербайджан на 7,4 миллион долларов США.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 11:40
Узбекистан экспортировал в Азербайджан ковров на сумму свыше 7 млн долларов

В прошлом году стоимость экспорта ковров из Узбекистана в Азербайджана составила более 7,4 миллион долларов США.

Как передает Report со ссылкой на узбекское ИА Dunyo, Узбекистан в 2021 году экспортировал ковры в 18 стран на сумму 42,1 миллиона долларов США.

По данным Госкомстата, в 2021 году Узбекистан больше всего экспортировал ковры в Кыргызстан (20,3 миллиона долларов), Азербайджан (7,4 миллиона долларов), Россию (4,2 миллиона долларов), Афганистан (3,4 миллиона долларов), Казахстан (2,8 миллионов долларов), Саудовскую Аравию (2,2 миллиона долларов), Таджикистан (538 тысяч долларов), Украину (437 тысяч долларов ), США (430 тысяч долларов), Армению (185 тысяч долларов) и Турцию (115 тысяч долларов).

При этом экспорт ковров из Узбекистана по сравнению с 2020 годом увеличился на 12,8 миллиона долларов США.

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