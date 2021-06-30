Увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 12.

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 12.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12", - сказала она. Как уточнила Кава, согласно последним официальным данным, неизвестной остается судьба 149 человек.

Напомним, что многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили.