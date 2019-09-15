Увеличилось число погибших при крушении лодки с туристами в Индии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Увеличилось число погибших при крушении лодки с туристами в Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на "The Times of India", в Индии, на реке Годавари, перевернулась моторная лодка с туристами. На борту судна находились порядка 60 человек, 12 из них утонули. Еще более 20 считаются пропавшими без вести.

К поиску пропавших привлечены спасатели и вертолеты.

***16:21

По меньшей мере 11 человек погибли при крушении лодки с туристами на реке Годавари в индийском штате Андхра-Прадеш.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство ANI со ссылкой на управление штата по чрезвычайным происшествиям.

По данным агентства, всего на борту находился 61 человек.

Причины инцидента пока не уточняются.