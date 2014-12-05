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    Уругвай принял временное президентство Союза южноамериканских наций

    Это произошло на торжественной церемонии во время встречи глав государств УНАСУР в эквадорском Гуаякиле

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Суринама Дезире Делано Баутерсе передал своему уругвайскому коллеге Хосе Мухика временное президентство в Союзе южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом сообщило в четверг радио "Караколь".

    Это произошло на торжественной церемонии во время встречи глав государств УНАСУР в эквадорском Гуаякиле. С учетом того, что в Уругвае недавно прошли президентские выборы, президентство в УНАСУР перейдет непосредственно избранному президенту Табарэ Веласкесу 1 марта следующего года, когда он станет действующим президентом, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

    После торжественной части президент Мухика выступил перед собравшимися с речью, в которой он призвал усилить региональную интеграцию и бороться с социальным неравенством в Латинской Америке.

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