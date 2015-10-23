​Ураган "Патрисия" у берегов Мексики усилился до наивысшей категории опасности

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Уровень урагана "Патрисия" у юго-западных берегов Мексики достиг наивысшей, пятой категории потенциально ущерба, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Скорость ветра урагана, по данным специалистов, уже превысила 257 км/ч. По сообщению агентства Reuters, циклон движется со скоростью 20 км/ч и находится сейчас в 320 км от города Мансанильо штата Колима.

"Потенциально катастрофический ураган "Патрисия" движется к юго-западу Мексики", - указано на сайте Национального центра ураганов США.

В свою очередь в Мексике началась эвакуация жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана. Большая часть людей будет эвакуирована с курортов Пуэрто-Вальярта и окрестной вулкана Колима, где возможны оползни.