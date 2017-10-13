Ураган Офелия усилился до второй категории

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) заявляет, что ураган «Офелия», сформировавшийся над Атлантическим океаном, усилился до второй категории.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент максимальная скорость ветра в районе урагана превышает 160 км/ч.

По данным специалистов, «Офелия» приблизится к британским островам 16 октября днём.

Ранее стало известно, что тропический шторм «Офелия» усилился и стал ураганом.