UNICEF направил помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте

Детский фонд ООН (UNICEF) приступил к оказанию помощи жителям Ливана, пострадавшим в результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник вечером в порту Бейрута.

Детский фонд ООН (UNICEF) приступил к оказанию помощи жителям Ливана, пострадавшим в результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник вечером в порту Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном 5 августа на сайте организации.

"UNICEF очень тесно координирует свою деятельность с властями и партнерами на местах, чтобы удовлетворить потребности, в том числе медицинских и других работников на передовой. Мы предоставили питьевую воду персоналу порта Бейрута и оказываем поддержку министерству здравоохранения в вывозе того, что осталось от хранящихся на складе в порту лекарств и вакцин", - отмечается в заявлении организации. Кроме того, сотрудники фонда оказывают всевозможную психологическую помощь пострадавшим от взрыва детям.

В UNICEF указали, что работники организации находятся на месте катастрофы и в ближайшее время намерены активизировать усилия по предоставлению необходимой помощи всем нуждающимся жителям Ливана. В фонде выразили искренние соболезнования ливанскому народу в связи с трагедией.

"UNICEF опечален гибелью людей в результате ужасающего взрыва в Ливане. Наши сердца с детьми и семьями, которые пострадали, особенно с теми, кто потерял своих близких. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - подчеркнули в UNICEF.