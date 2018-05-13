Умер актер и режиссер Баадур Цуладзе

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил киновед Вячеслав Шмыров.
"Баадур Цуладзе скончался", - сказал он, не уточнив обстоятельства смерти артиста.
Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. После окончания в 1961 году режиссерского факультета ВГИКа (Цуладзе - ученик Довженко и Чиаурели) он стал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм".
Артист снялся в таких фильмах, как "Приключения Буратино", "Листопад", "Будьте моим мужем".
Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером 10 кинолент.
News DepartmentАвтор новости
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