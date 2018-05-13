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    Умер актер и режиссер Баадур Цуладзе

    Артист снялся в таких фильмах, как Приключения Буратино, Листопад, Будьте моим мужем

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

    "Баадур Цуладзе скончался", - сказал он, не уточнив обстоятельства смерти артиста.

    Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. После окончания в 1961 году режиссерского факультета ВГИКа (Цуладзе - ученик Довженко и Чиаурели) он стал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм".

    Артист снялся в таких фильмах, как "Приключения Буратино", "Листопад", "Будьте моим мужем". 

    Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером 10 кинолент.

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