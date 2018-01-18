Украинская Рада приняла закон о деоккупации Донбасса и Луганска

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины приняла с поправками закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", передает Report со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что за данное решение проголосовали 280 народных депутатов.

Напомним, что 6 октября 2017 года Рада в первом чтении приняла президентский законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

16 января 2018 года парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего было рассмотрено 673 поправки.

Обсуждение этого закона в Верховной Раде неоднократно становилось причиной беспорядков и акций протеста у здания парламента Украины.