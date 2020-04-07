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Украина закрыла пешеходные переходы на границе

​Украина закрыла пешеходные переходы на границе

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Украина с полуночи закрыла пешеходные переходы на границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Украина оставила для транспорта лишь 19 пунктов пропуска из 230, выполняя решение правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса.

"С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с ноля часов 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Таким образом, на границе не осталось ни одного открытого пункта пропуска, где осуществляется пешеходное сообщение. При этом погранведомство уточнило, что исключение может быть сделано в отношении эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

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