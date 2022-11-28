Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Румынии

Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Румынии.

Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственная "Энергетическая компания Украины".

"Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы ЭКУ. Право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 24 ноября.

"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", - говорится в сообщении компании.