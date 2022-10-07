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Украина признала Курильские острова территорией Японии

Украина признала Курильские острова территорией Японии Верховная рада Украины заявила о поддержке позиции Японии в отношении Курильских островов, и признав, что они продолжают находиться под оккупацией России. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.
Другие страны
7 октября 2022 г. 17:52
Украина признала Курильские острова территорией Японии

Верховная рада Украины заявила о поддержке позиции Японии в отношении Курильских островов, и признав, что они продолжают находиться под оккупацией России. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в постановлении "Об обращении ВР к международному сообществу относительно Северных территорий Японии" (№8108), утвержденной Верховной радой.

Верховная Рада призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Кроме того, Верховная рада обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.

После завершения Второй мировой войны Советский Союз присоединил в свой состав Курильские острова. Они входят в состав Сахалинской области. Япония не согласна с захватом ее островов и считает эти территории оккупированными. Архипелаг Курильских островов состоит из 56 остров. Их общая площадь составляет 10,5 тыс. квадратных километров.

С началом полномасштабных боевых действий в Украине Япония ввела санкции против России. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Курильские острова - это исконно японские территории. В ответ на санкции РФ ввела запрет японским рыбакам ловить рыбу возле Курильских островов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna parlamenti Yaponiyanın Kuril adaları ilə bağlı mövqeyini dəstəkləyib

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