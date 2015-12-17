Украина и НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Украина и Организация Североатлантического договора (НАТО) подписали дорожную карту оборонно-технического сотрудничества, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Дорожная карта" подписана первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегом Гладковским и помощником генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Патриком Оруа (Patrick Auroy).

Она определяет основные направления реализации приоритетов, перечисленных в декларации о намерениях, которая была подписана Украиной и НАТО в сентябре.

Эти приоритеты включают улучшение возможностей Вооруженных сил; сотрудничество в области стандартизации и кодификации; трансформацию оборонной промышленности Украины; участие Украины в инициативе НАТО Smart Defence; углубление сотрудничества между НАТО и Украиной в оборонной науке и технике.