Ученые в Британии допустили появление штамма COVID со смертностью 35%

Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%.

Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Один из сценариев предусматривает появление варианта коронавируса, который будет приводить к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности среди заразившихся.

Уровень смертности у этого штамма может быть схож с показателями "других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", говорится в документе. SARS-CoV вызывает атипичную пневмонию, MERS-CoV - так называемый верблюжий грипп.

Эксперты считают такой вариант "реально возможным". По их словам, избежать этого сценария можно введением дополнительных доз вакцины, а также сведением к минимуму риска передачи коронавируса и ввоза новых вариантов из-за рубежа.