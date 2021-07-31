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Ученые в Британии допустили появление штамма COVID со смертностью 35%

Ученые в Британии допустили появление штамма COVID со смертностью 35% Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%.
Другие страны
31 июля 2021 г. 09:40
Ученые в Британии допустили появление штамма COVID со смертностью 35%

Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Один из сценариев предусматривает появление варианта коронавируса, который будет приводить к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности среди заразившихся.

Уровень смертности у этого штамма может быть схож с показателями "других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", говорится в документе. SARS-CoV вызывает атипичную пневмонию, MERS-CoV - так называемый верблюжий грипп.

Эксперты считают такой вариант "реально возможным". По их словам, избежать этого сценария можно введением дополнительных доз вакцины, а также сведением к минимуму риска передачи коронавируса и ввоза новых вариантов из-за рубежа.

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Версия на английском языке Scientists in Great Britain say COVID-19 strain with 35% mortality may appear

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