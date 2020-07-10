О нас
Report Georgia

Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса

Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса Ученые из Института вирусологии китайского города Ухань провели исследование и пришли к выводу, что у переболевших коронавирусной инфекцией нового типа возникают длительные сбои в работе иммунитета.
Другие страны
10 июля 2020 г. 08:05
Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса

Ученые из Института вирусологии китайского города Ухань провели исследование и пришли к выводу, что у переболевших коронавирусной инфекцией нового типа возникают длительные сбои в работе иммунитета.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, препринт исследования выложили на сайте medRxiv.

Отмечается, что они занимались изучением состояния здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, переболевших COVID-19. Ученые выяснили, что уровень лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет, у этих людей снизился. При этом лимфоциты не восстанавливались даже спустя 11 недель после выздоровления.

Авторы публикации считают, это вирус SARS-CoV-2 оказывает сильное влияние на клетки крови и потенциальные нарушения иммунитета.

Как пишет газета "Известия", ученые из России также подтверждают, что коронавирус нового типа может приводить к снижению лимфоцитов.

Коронавирусная инфекция начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Koronavirusun insan üçün daha bir təhlükəli fəsadı açıqlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

У спикера парламента Венесуэлы обнаружен COVID-19
У спикера парламента Венесуэлы обнаружен COVID-19
10 июля 2020 г. 07:29
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35
10 июля 2020 г. 06:14
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19
10 июля 2020 г. 05:48
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент
10 июля 2020 г. 04:43
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса
10 июля 2020 г. 04:16
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
10 июля 2020 г. 02:47
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих
9 июля 2020 г. 23:58
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек
9 июля 2020 г. 23:22
В работе TikTok произошел сбой     
В работе TikTok произошел сбой     
9 июля 2020 г. 23:13
В Аргентине для лечения коронавируса используют шлем космонавтов
В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов"
9 июля 2020 г. 22:43

Последние новости

08:05
Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса Другие страны
07:29
У спикера парламента Венесуэлы обнаружен COVID-19 Другие страны
07:13
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса В регионе
06:52
Сегодня состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи Наука и образование
06:14
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35 Другие страны
05:48
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19 Другие страны
05:27
"Мидтьюлланд" досрочно стал чемпионом Дании Футбол
04:43
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент Другие страны
04:16
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса Другие страны
03:57
В чемпионате Беларуси новый случай COVID-19 Футбол
03:29
В Иране слышны звуки взрывов В регионе
02:47
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом Другие страны
02:38
Властям Турции сдались 100 террористов РКК В регионе
02:23
Погиб экс-футболист сборной Сингапура Футбол
01:52
АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" Футбол