Участники встречи совета министров ОБСЕ не смогли принять итоговый документ по Украине

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На заседании Совета министров ОБСЕ не удалось принять итоговый документ по Украине из-за отсутствия консенсуса, сообщил действующий председатель Организации, глава МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер.

Подводя итоги дискуссии, он отметил, что ее участники "не смогли достичь консенсуса по всем вопросам, связанным с проектом декларации по кризису на Украине и вокруг нее" из-за "расхождений в оценках причин кризисной ситуации".

Reportсо ссылкой на ТАСС напоминает, что ранее, выступая на заседании, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич высказал мнение, что украинский кризис представляет собой серьезную угрозу для региональной стабильности в европейском регионе, но ОБСЕ может эффективно способствовать его разрешению. Он также призвал все заинтересованные стороны поддержать деятельность Специальной наблюдательной миссии, предусмотренной этими документами.

Дачич заявил, что в качестве страны, председательствующей в ОБСЕ в 2015 году, Сербия "продолжит поддерживать работу всех исполнительных структур организации на Украине, в частности Специальной наблюдательной миссии, которая имеет ключевую роль в реализации этих документов". По мнению министра, важно также обеспечить присутствие и функционирование ОБСЕ в области конфликта.

Выступавшие на форуме затронули различные аспекты украинского конфликта. Так, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд высказал мнение о том, что конституции Украины нужны изменения, чтобы она соответствовала европейским стандартам. "Венецианская комиссия признана во все мире и работает по всему миру. Комиссия считает, что по целому ряду позиций конституция должна быть изменена как можно скорее. Сейчас положения, касающиеся прокуратуры в конституции, противоречат закону о прокуратуре", - сказал он.