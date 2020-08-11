Участники антиправительственных протестов вновь перекрыли улицы Софии

Участники антиправительственных протестов, которые уже 33 дня продолжаются в Болгарии, в очередной раз перекрыли улицы болгарской столицы.

Участники антиправительственных протестов, которые уже 33 дня продолжаются в Болгарии, в очередной раз перекрыли улицы болгарской столицы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в традиционном митинге и шествии, который начался в 20:00 (21:00 бакинское время) принимают участие несколько тысяч человек.

Как сообщает корреспондент ТАСС, начало протесту в понедельник положила символическая церемония передачи книг, которые протестующие, по их заявлениям, собрали для повышения образованности правительства. После этого на митинге прозвучали традиционные призывы к отставке правительства и главного прокурора Ивана Гешева. По центральным улицам болгарской столицы прошло массовое шествие. Сходные акции прошли и в других городах Болгарии.