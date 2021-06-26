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Убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы

Убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы В США экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 г за убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания
Другие страны
26 июня 2021 г. 00:02
Убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы
Дерек Шовин

В США экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 г за убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин, арестовывая афроамериканца Джорджа Флойда, применил удушающий прием. Вскоре после этого Флойд скончался. Через день Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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