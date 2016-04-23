У побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов

Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло сегодня у побережья Эквадора. Как передает Report, oб этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр колебаний находился примерно в 30 км к северо-западу от города Момпиче и в 220 км к западу от столицы страны, города Кито. Очаг стихии залегал на глубине 40 км. Отмечается, что данных о жертвах и разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.

Напомним, число погибших в результате мощного землетрясения в Эквадоре возросло до 602 человек. Сообщалось, что порядка семи тысяч домов были разрушены, более 26 тысяч человек живут во временных постройках. В ночь на 17 апреля произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Эпицентр находился в 28 км к юго-востоку от города Муисне, очаг находился на глубине 20 км.