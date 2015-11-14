У одного из террористов в Париже найден сирийский паспорт

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Паспорт гражданина Сирии обнаружен на одном из террористов, подорвавших себя накануне у парижского стадиона "Стад де Франс".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFM TV.

В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10 округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" в 11 округе неизвестные захватили заложников.