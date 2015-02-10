​У Минобороны Казахстана прогремел взрыв

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ У Министерства обороны Казахстана в автомобиле произошел взрыв, в результате чего погиб подполковник.

Как передает Report, по сообщению пресс-службы Минобороны, в результате взрыва, прогремевшего после полудня, погиб полковник Арманд Сыздыков Кайдарович.

Отмечается, что на месте происшествия обнаружена предсмертная записка Кайдаровича.

По словам очевидцев, возможно, у полковника в левой руке была граната. Минобороны Казахстана исключил версию теракта.

Проводится расследование.