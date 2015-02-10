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    ​У Минобороны Казахстана прогремел взрыв

    Минобороны Казахстана исключил версию теракта

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ У Министерства обороны Казахстана в автомобиле произошел взрыв, в результате чего погиб подполковник.

    Как передает Report, по сообщению пресс-службы Минобороны, в результате взрыва, прогремевшего после полудня, погиб полковник Арманд Сыздыков Кайдарович.

    Отмечается, что на месте происшествия обнаружена предсмертная записка Кайдаровича.

    По словам очевидцев, возможно, у полковника в левой руке была граната. Минобороны Казахстана исключил версию теракта.

    Проводится расследование.

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