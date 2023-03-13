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У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, пропали около 30 человек

У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, пропали около 30 человек Около 30 человек числятся пропавшими без вести после того, как у берегов Ливии во время попытки спасения грузовым судном перевернулась лодка с мигрантами.
Другие страны
13 марта 2023 г. 01:51
У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, пропали около 30 человек

Около 30 человек числятся пропавшими без вести после того, как у берегов Ливии во время попытки спасения грузовым судном перевернулась лодка с мигрантами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила итальянская служба береговой охраны.

"Во время спасательной операции лодка перевернулась, 17 человек были спасены, но еще около 30 пропали без вести", - говорится в распространенном заявлении. Отмечается, что поиски людей ведутся "с помощью торговых судов, находящихся в этом районе".

По информации, о судне с 47 мигрантами в ночь на 11 марта сообщила неправительственная организация. Лодка находилась "примерно в 100 милях от ливийского побережья".

9 марта правительство Италии одобрило указ, в котором предусматривается ужесточение наказания - до 30 лет тюремного заключения - для незаконных перевозчиков мигрантов по морю. Заседание Совмина прошло в городе Кутро, у берегов которого 26 февраля потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате чего погибли не менее 79 человек.

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Версия на азербайджанском языке Liviya sahillərində miqrantların qayığın qəzaya uğraması nəticəsində 30-a yaxın adam itkin düşüb

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