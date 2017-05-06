У берегов Италии за сутки спасли около трёх тысяч мигрантов

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Порядка трёх тысяч мигрантов, пытавшихся попасть в Европу, спасены в водах Средиземного моря.

Как передает Report, об этом сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на береговую охрану Италии.

Отмечается, что помощь была оказана в рамках 20 спасательных операций, координируемых главным командованием в Риме.

В операциях принимали участие суда итальянской береговой охраны, ВМФ страны, военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed, а также ряда неправительственных организаций.

Ранее в Сицилийском проливе спасли 4,5 тысячи мигрантов.