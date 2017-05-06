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    У берегов Италии за сутки спасли около трёх тысяч мигрантов

    Ранее в Сицилийском проливе спасли 4,5 тысячи мигрантов

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Порядка трёх тысяч мигрантов, пытавшихся попасть в Европу, спасены в водах Средиземного моря.

    Как передает Report, об этом сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на береговую охрану Италии.

    Отмечается, что помощь была оказана в рамках 20 спасательных операций, координируемых главным командованием в Риме.

    В операциях принимали участие суда итальянской береговой охраны, ВМФ страны, военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed, а также ряда неправительственных организаций.

    Ранее в Сицилийском проливе спасли 4,5 тысячи мигрантов.

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