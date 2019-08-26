У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек

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Грузовое судно, перевозившее никелевую руду, подало сигнал бедствия у берегов Индонезии, после чего перестало выходить на связь, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным агентства Синьхуа, инцидент с судном MV Nur Allya, на борту которого находятся 25 человек, произошел накануне.

Как заявил представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф, судно двигалось в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси и подало сигнал бедствия во время прохода близ острова Буру, после чего связь прервалась.

"Сигнал означал, что произошло что-то, что угрожает судну", - сообщил агентству Латиф.

Ночью операцию пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий. Они будут возобновлены сегодня.