У Байдена подтвердились два перелома ноги

Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у вероятного следующего президента США Джо Байдена

Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у вероятного следующего президента США Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Отмечается, что в течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Ранее врачи поставили демократу диагноз «растяжение правой ноги». По словам доктора, рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, однако будет проведено дополнительное исследование для получения более детального изображения.