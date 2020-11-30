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У Байдена подтвердились два перелома ноги

У Байдена подтвердились два перелома ноги Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у вероятного следующего президента США Джо Байдена
Другие страны
30 ноября 2020 г. 07:08
У Байдена подтвердились два перелома ноги
Джо Байден

Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у вероятного следующего президента США Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Отмечается, что в течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Ранее врачи поставили демократу диагноз «растяжение правой ноги». По словам доктора, рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, однако будет проведено дополнительное исследование для получения более детального изображения.

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