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Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури Почти три тысячи авиарейсов отменены в США, где на Восточное побережье обрушилась снежная буря.
Другие страны
17 января 2022 г. 05:47
Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

Почти три тысячи авиарейсов отменены в США, где на Восточное побережье обрушилась снежная буря.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

В районах, на которые обрушилась стихия, проживают около 74 миллионов человек.

"Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури, которая обрушилась на Восточное побережье в праздничные выходные", - отмечает CNN.

Буря, которая принесла с собой комбинацию из снега, дождей, сильного ветра и наледи, продвигается со стороны юго-восточных штатов в северном направлении. В столичном городе Вашингтоне и его окрестностях идет сильный снегопад.

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