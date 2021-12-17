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Тяжелое ДТП в Мексике, погибли 5 военнослужащих

Тяжелое ДТП в Мексике, погибли 5 военнослужащих Пятеро военнослужащих погибли в ДТП в городе Кульякан, столице штата Синалоа на северо-западе Мексики.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 03:42
Тяжелое ДТП в Мексике, погибли 5 военнослужащих

Пятеро военнослужащих погибли в ДТП в городе Кульякан, столице штата Синалоа на северо-западе Мексики.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Легковой автомобиль, внутри которого находились солдаты, несколько раз перевернулся, после чего врезался в бульдозер, оставленный рядом с местом проведения дорожных работ. По предварительным данным, к трагедии привела потеря управления транспортным средством.

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.

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