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Twitter заблокировал учетные записи Рауля Кастро и Компартии Кубы

​Twitter заблокировал учетные записи Рауля Кастро и Компартии Кубы

Администрация Twitter в четверг заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее ЦК Рауля Кастро, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Также был заблокирован аккаунт дочери политика Мариэлы Кастро, которая является директором Национального центра сексуального воспитания Кубы.

МИД Кубы назвал подобные действия "очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины", а Союз журналистов потребовал восстановить работу аккаунтов.

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