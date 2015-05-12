Керри: Дискуссии с Лавровым и Путиным были откровенными

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Дискуссии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным были откровенными, обсуждались Украина, Иран, Сирия. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник государственный секретарь США Джон Керри в своем микроблоге в Twitter.

"Провел откровенные дискуссии с президентом РФ Путиным и главой МИД Лавровым по ключевым вопросам, в том числе переговорам по Ирану, Сирии, Украине", - отметил госсекретарь.

"Важно сохранять линии связи между США и Россией открытыми в то время, как мы занимаемся решением актуальных глобальных проблем", - добавил Керри.