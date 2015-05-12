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    Керри: Дискуссии с Лавровым и Путиным были откровенными

    Обсуждались Украина, Иран и Сирия, заявил госсекретарь США

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Дискуссии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным были откровенными, обсуждались Украина, Иран, Сирия. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник государственный секретарь США Джон Керри в своем микроблоге в Twitter.

    "Провел откровенные дискуссии с президентом РФ Путиным и главой МИД Лавровым по ключевым вопросам, в том числе переговорам по Ирану, Сирии, Украине", - отметил госсекретарь.

    "Важно сохранять линии связи между США и Россией открытыми в то время, как мы занимаемся решением актуальных глобальных проблем", - добавил Керри. 

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