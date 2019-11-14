​Туск назвал Россию стратегической проблемой Европы

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск не считает Россию стратегическим партнером Европы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом пишет Financial Times.

"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", – заявил Туск.

По его словам, одной из его главных целей на посту главы Евросовета было сохранение единство ЕС, чему препятствовала агрессивная политика Кремля.

Туск считает, что его жесткая позиция по отношению к России оказалась правильной, говоря о пользе от введения санкций против страны.