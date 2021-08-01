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Туркменбашинский КНПЗ начал выпуск нового вида авиационного топлива

Туркменбашинский КНПЗ начал выпуск нового вида авиационного топлива На Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) начато производство авиационного топлива новой марки - Jet A-1.
Другие страны
1 августа 2021 г. 09:51
Туркменбашинский КНПЗ начал выпуск нового вида авиационного топлива

На Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) начато производство авиационного топлива новой марки - Jet A-1.

Как передает местное бюро Report, данный вид топлива является европейским аналогом авиационного керосина ТС-1, который также выпускается на ТКНПЗ. Jet A-1 используется в газотурбинных двигателях пассажирских самолётов, в том числе, авиалайнеров Airbus и Boeing.

Новая продукция от ТКНПЗ соответствует всем международным авиационным стандартам и сертифицирована Главной государственной службой "Türkmenstandartlary". Топливо Jet A-1 изготавливается методом глубокой очистки сырья, на установке мощностью 525 тысяч тонн в год. Комплекс был спроектирован и поставлен американской компанией "Merichem Chemicals Refinery Services LLC", сборку и монтаж произвели туркменские специалисты.

Первая партия Jet A-1 будет реализована через Государственную товарно-сырьевую биржу.

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