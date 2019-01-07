Турецкие ВВС нейтрализовали 7 террористов на севере Ирака

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Авашин-Басъян на севере Ирака.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом говорится в сообщении, размещённом на странице Министерства национальной обороны Турции в социальной сети Twitter.

В результате операции нейтрализованы семь террористов PKK. В числе прочих уничтожены убежища террористов, готовивших атаки на расположение приграничных частей вооружённых сил Турции.

На сегодняшний день, в ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

Напомним, что ранее в Турции озвучили число нейтрализованных в 2018 году террористов.