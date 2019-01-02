В Турции назвали число нейтрализованных в 2018 году террористов

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Турция в 2018 году провела 147 крупномасштабных военных операций, в результате которых нейтрализовано 2398 террористов.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр сообщил, что ВВС Турции в прошлом году нанесли удары по 922 объектам террористов, в том числе штабам, укрытиям и складам с оружием.

По его словам, ВС Турции в ближайшее время эффективно выполнят поставленную задачу в сфере борьбы с террористами ИГ.

Ранее ВВС Турции нейтрализовали 8 террористов РКК на севере Ирака.