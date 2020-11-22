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Турецкая армия ликвидировала террористов в Ираке и Сирии

Турецкая армия ликвидировала террористов в Ираке и Сирии На севере Ирака нейтрализованы два террориста, а на севере Сирии еще четыре.
Другие страны
22 ноября 2020 г. 21:12
Турецкая армия ликвидировала террористов в Ираке и Сирии

На севере Ирака нейтрализованы два террориста, а на севере Сирии еще четыре.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Два террориста РКК, планировавшие теракт, нейтрализованы в районе Авашин на севере Ирака. Четыре боевика YPG (сирийское крыло террористов PKK]​​​​​​), пытавшиеся проникнуть в зону проведения операции "Источник мира", ликвидированы благодаря применению средств огневой поддержки", - пояснили в оборонном ведомстве Турции.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu İraq və Suriyada bir neçə terrorçunu məhv edib

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