​Турция прекратила авиасообщение с зарубежными странами

Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение.

Как передает Report, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Жители Турции смогут совершать поездки в другие города страны только с разрешения местных властей.

"Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается в первую очередь 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации.