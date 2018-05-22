Турция настроена на развитие отношений с Венесуэлой после прошедших выборов

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Турция продолжит прикладывать усилия для развития отношений с Венесуэлой после прошедших в этой стране президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах и останется на посту до 2025 года. Ранее США, Канада, Австралия и основные латиноамериканские страны отказались признать итогов венесуэльских выборов.

"Надеемся, что результаты выборов будут способствовать укреплению мира и стабильности в Венесуэле, а также росту благосостояния ее народа. Турция продолжит свои усилия, направленные на всестороннее развитие двусторонних отношений, поддержку правительства и дружественного народа Венесуэлы", — говорится в турецком заявлении.

Анкара удовлетворена тем, что процесс голосования прошел в мирной обстановке, отмечается в документе.