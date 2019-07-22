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Турция и США продолжат работу по созданию зоны безопасности в Сирии

Турция и США продолжат работу по созданию зоны безопасности в Сирии

Американская межведомственная делегация, которую возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, провела в понедельник переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении турецкого военного ведомства.

"Акар и Джеффри в ходе переговоров обсудили создание зоны безопасности к востоку от реки Евфрат и последние события в Сирии. Военные делегации двух стран договорились продолжить прилагать совместные усилия в вопросе создания зоны безопасности", - отмечается в коммюнике.

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