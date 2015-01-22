Турция экстрадировала предполагаемого сообщника террористов, напавших на Charlie Hebdo

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Турция экстрадировала во Францию Шейку Дьяхаби - предполагаемого сообщника братьев Куаши, которые напали 7 января на редакцию парижского сатирического еженедельника Charlie Hebdo и убили в общей сложности 12 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным следствия, он покинул Францию вместе с Фриз-Жоли Жоашином, которого подозревают в связях с братьями Куаши.

Турецкая полиция задержала Дьяхаби спустя сутки после ареста Жоашина, которого арестовали на болгаро-турецкой границе, обвинив в похищении сына и попытке его вывоза в Сирию. После терактов в Париже французские власти 12 января выписали международный ордер на арест Жоашина, на сей раз обвинив его в участии в организованной преступной группировке по подготовке террористических актов.

По данным агентства, Дьяхаби вместе с семьей был доставлен во Францию в среду и в четверг его должен допросить судья-следователь, ведущий дело братьев Куаши.